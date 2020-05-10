شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» و«طلعت» يشاركان في افتتاح برنامج المسؤول الحكومي المحترف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الأحد، في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف على منصتها التدريبية الرقمية في محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ بإجمالي ٣٠٠ متدرب، من أصل ١٢٠٠ متدرب، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وشارك في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كلا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ونائبه الدكتور أحمد عبدالمعطي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبته الدكتورة نهال بلبع.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي إن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة اليهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أن المبادرة كانت قد بدأت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم انتقل الملف إلى وزارة الاتصالات، مضيفًا أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة في ٤ محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، لحوالي ٢٧٠٠ متدرب.

وأوضح شعراوي، أن فكرة الارتقاء بمستوى العاملين في المحليات تم عرضها على رئيس الجمهورية لتأهيل العنصر المحلي، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الأمر، لافتًا إلى أن هذه المبادرة كان لها تأثير كبير على تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي أجريت بها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بكل جدية على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة والدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي في إطار خطوات سريعة تتم في كافة المحافظات، مضيفًا أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالاستفادة من تلك التجربة والتدريب والتعليم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة وعدم العودة للخلف مرة أخرى في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى إلى زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن المتدربين سيقدموا يد العون للمحافظين ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة.

وقدم شعراوي الشكر إلى وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط على الجهود المبذولة في هذا الملف الهام.

من جانبه، أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بهذه التجربة الرائدة، مؤكدًا حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على سعي الدولة المستمر على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجماعي، مضيفًا أن هذا البرنامج يأتي في إطار مواكبة سبل وتقنيات التدريب الحديث والرقمي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مردفًا: «رب ضارة نافعة بعد أزمة كورونا، الاتجاه العالمي للتدريب عن بعد، وسيتم إتاحة التدريب والتواصل بين مختلف عناصر المنظومة التدريبية»، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الأزمة سوف تستمر الدولة في التدريب عن بعد ولن تعود مرة أخرى لما كانت عليه قبل كورونا.

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من جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن هذه المبادرة سوف تستمر في باقي محافظات الجمهورية، مشيرة إلى التنسيق الذي يتم بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وقدمت المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، الشكر لنواب المحافظين بالمحافظات التي تجري بها المبادرة على الجهود التي يقومون بها خلال الفترة الحالية.

بدورهم، أشاد المحافظين خلال كلماتهم عبر الفيديو كونفرانس بالمبادرة وقدموا الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها والتي سيكون لها بالغ الآثر على تحسين مستوي الخدمات لابناء المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة بما يحقق رضا المواطنين.

وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يشاركان في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف لـ٣٠٠ متدرب في ٣ محافظات‎

وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يشاركان في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف لـ٣٠٠ متدرب في ٣ محافظات‎

وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يشاركان في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف لـ٣٠٠ متدرب في ٣ محافظات‎