شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم «عجينة» عليهم.. وكيل وزارة الصحة يزور مستشفى شربين ويشكر الطاقم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الأحد، مستشفى شربين المركزي، ووجه الشكر للأطقم الطبية بها، وذلك بعد ساعات من هجوم النائب إلهام عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس على إدارة المستشفى، وبثه فيديو مباشر على صفحته على فيسبوك يوجه فيه انتقادات للمستشفى، وهو يتفقد أقسامها ويتشاجر مع الأطباء، مما أثار غضب جموع الأطباء بالمحافظة، وتضامن نقابة الأطباء ومديرية الصحة معهم.

وتوجه «مكي» إلى المستشفى وتفقد سير العمل بها، ووجه الشكر للهيئة الطبية بالمستشفى، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لخدمة وراحة المرضى، مؤكدًا أنهم الدرع الواقي في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والعزل بالمستشفى والخاصة بمرضى الكورونا والأقسام الداخلية وغرف العمليات والعناية المركزة وباقى أقسام المستشفى، واطمأن على سير العمل وتوفر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأعرب الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، عن دعمه الكامل لأطباء مستشفي شربين، وقال: «هم من أولى المستشفيات التي كانت في خط المواجهة الأولى لفيروس كورونا المستجد».

وأضاف: «أنا متوجه حاليًا إلى المستشفى للاطمئنان على زملائي، وللتأكيد على أن هناك نقابة قوية تقف خلفهم وستظل دائمًا مدافعًا عنهم وعن حقوقهم، وأننا سنصل ما حدث معهم إلى كافة المسؤولين في الدولة ومن أولها مجلس النواب».

كان النائب إلهامي عجينة زار مستشفى شربين، مساء أمس السبت، ومعه شاب ينشر تحركاته في بث مباشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك» منذ دخوله من باب المستشفى، وبدأ بالسؤال عن مدير المستشفى، فأكد له أحد الأطباء أنه يوجد ما ينوب عنه، وهو «وكيل المستشفى» ولكنه طلب المدير بينما يطلب وكيل المدير المناوب إيقاف التصوير، فرد النائب «ملكش دعوه به هو بيصورني أنا، تسمح تجي ترافقني نزور الحالات اللي فوق علشان نشوف البلاوي اللى في مستشفي شربين، واللي كانت مفخرة للدقهلية وبقت بالحالة دي»، ثم توجه النائب إلى داخل المستشفى، وقال وهو يتجول بداخلها: «المرضي طلبوني وقالوا إن محدش بيبص عليهم وأن اللي له واسطة بيدخل العناية المركزة».

وتوجه النائب إلى أحد الحالات بقسم الباطنة، واشتكى من عدم متابعة الحالة، فأكد له الطبيب أن الحالة يتم متابعتها باستمرار، وهذه هي التذكرة الطبية للمريض، وحاول النائب تصوير التذكرة الطبية فرفض الطبيب، مؤكدًا أنها خصوصية المريض، قائلا: «هذا شغلنا ودور حضرتك رقابي والمفروض يكون دخول المستشفى من خلال المدير».

واشتكى أحد المرضي من عدم وجود جبس فرد النائب: «لما المريض يشتري الجبس من برة يبقي مدير فاشل لأنه لم يرفع احتياجاته للمديرية».

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وكتب النائب تعليقا على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي «عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظه الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر».

وردت نقابة الأطباء على الفيديو المتداول بنشر فيديو آخر يبرز إهانة النائب لأحد الأطباء، والذي يحل محل مدير المستشفى، قائلا: «البيه بيزعق لي وبيقولي مش هتعامل معاك»، وأضاف «قبل ما نتعلم الطب نتعلم الأدب»، وهو ما رفضه الطبيب، قائلا: «أيوه مش هتعامل معاك أنت جاي تهينا وأنا طبيب ولي احترامي، وأي حد بيدخل المستشفى بنشيله على دماغنا بس يحترمنا ومحدش هيسمح لك تهينه ويتعامل معاك».

وأعلنت نقابة الأطباء رفضها لأسلوب تعامل النائب مع الأطباء بالمستشفى وأصدرت بيان أكدت فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى