شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم محطة كهرباء سفاجا بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مدينة سفاجا، حملة تطهير وتعقيم لمنزل فني بمحطة محولات كهرباء سفاجا بعد ثبوت إيجابيته بالإصابة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى تعقيم وتطهير المحطة وتم تطبيق الحجر الصحي على المخالطين للحالة المصابة.

وأوضحت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، أن الحملة انتهت من تعقيم كافة منازل الحالات التي ثبتت ايجابية تحاليلها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشددت على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وأشارت المغربى إلى أن الوحدة المحلية للمدينة تتابع الإجراءات الوقائية واستمرار عملية الرش الوقائي والتطهير للشوارع الرئيسية والميادين والمنشآت العامة والحكومية، وكافة المناطق الخدمية التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى استمرار إجراءات الكشف المبدئي والرش الوقائي للمركبات الوافدة للمدينة من المحافظات الأخرى .

وأكدت أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تتولي خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمدينة، واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.