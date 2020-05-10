شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الحجر على 55 منزلاً في 3 قرى بالدقهلية بعد ظهور حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء أمس السبت، إجراءات الحجر الطبي على عدد من المنازل بثلاث قرى بالدقهلية عقب ظهور إصابات بالكورونا.

وكشفت مصادر أمنية أنه تم فرض الحجر الطبي على 25 منزل بمنطقة الشونة بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، لمدة 14 يومًا، وقامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بتحديد المنازل المفروض عليها الحجر الطبي، وذلك عقب إصابة 9 أفراد بالقرية بفيروس كورونا ونقلهم إلى مستشفى العزل الطبي بتمى الأمديد، وقامت وحدات مكافحة العدوى بتطهير المنطقة ورشها بالمطهرات وكذلك منازل المصابين والمخالطين للحالات.

وأكدت المصادر أنه تم نشر أفراد من الشرطة بالشوارع الموجود بها المنزل لمنع خروج المقيمين بها للشارع لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

وفرضت أجهزة الأمن الحجر الطبي على 10 منازل بأحد شوارع مدينة نبروه وتطهير المنازل بجميع أنحاء الشارع بعد التأكد من إصابة 3 حالات بفيروس كورونا، وكذلك تم فرض الحجر الطبي على 20 منزل بقرية بساط التابعة لمركز طلخا.

وأكدت مصادر طبية ظهور حالات إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد بالقرية لإحدى السيدات وجاءت نتيجة 4 من المخالطين لها إيجابية للفيروس دون ظهور أعراض عليها، وكانت تتردد على أحد الأطباء بعيادته الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين للحالة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 36 متعافي من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد، والمدينة الجامعية وتحول نتيجة 23 آخرين من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا.

وقال «مكي»، في تصريح صحفي، إن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسنهم.

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وأهابت مديرية الصحة بالدقهلية بالمواطنين الالتزام التام بالبعد عن الزحام وبتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.

فرض الحجر الطبي الجزئي على ثلاث قرى بالدقهلية

فرض الحجر الطبي الجزئي على ثلاث قرى بالدقهلية

فرض الحجر الطبي الجزئي على ثلاث قرى بالدقهلية

فرض الحجر الطبي الجزئي على ثلاث قرى بالدقهلية

فرض الحجر الطبي الجزئي على ثلاث قرى بالدقهلية