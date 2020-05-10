"شنق نفسه في البلكونة".. كواليس انتحار موظف بالمعاش بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات العثور على جثة موظف بالمعاش مشنوقا داخل شقته بمنطقة الهرم.
بلاغ تلقاه مدير قطاع الغرب من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة مُسن مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم.
انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، وعُثر على جثة "عصام.س."، 65 سنة، موظف بالمعاش، مُعلقا بحبل من رقبته بسور البلكونة، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.
تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، تولت إلى انتحار الستيني إذ كان يعاني من أزمة نفسية منذ 5 سنوات.
صاحب الـ65 سنة متزوج ولديه شاب وفتاة، وأن يوم الواقعة، أقدم على التخلص من حياته مستغلا تواجد زوجته ونجله بمنزل ابنته لتناول وجبة الإفطار.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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