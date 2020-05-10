بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل صديقي عمر جابر في اتهامهما بتهديده بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي الاستئناف بمحكمة شمال الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من صديقي اللاعب عمر جابر، على تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهديد اللاعب بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما، وإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن تفاصيل اتهام شخصين بتهديد عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز الحالي بالإيذاء بالقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، حيث استعلمت عن رقم الهاتف الذي تلقى منه اللاعب رسائل تهديد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.