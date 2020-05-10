ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية في باب الشعرية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من "حسين.س" محاسب ومقيم دائرة القسم بسرقة الدراجة البخارية خاصته ماركة بجاج بوكسر موديل 2019 سوداء اللون من أسفل عقار بشارع بورسعيد، وبالفحص وتفريغ الكاميرات أمكن التوصل إلى قيام المتهم بكسر جادون الدراجة ومحاولة تشغيلها عن طريق توصيل الأسلاك إلا أنه لم يتمكن فقام بسحبها امكن تتبعه عن طريق الكاميرات حتى تلاحظ قيامه باستيقاف سيارة سوزوكي وقام بتحميل الدراجة عليها والاتجاه بشارع بورسعيد اتجاه مناطق القليوبية تم تتبع خط سير السيارة حتى أمكن التوصل إلى أرقام لوحاتها المعدنية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، لسرعة القبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.أ" عاطل ومقيم الخانكة والسابق ضبطه واتهامه في القضية رقم 6699 لسنة 2013 جنح الخانكة مخدرات، "فاروق.ع" سائق ومقيم باب الشعرية، قائد السيارة التي قامت بتحميل الدراجة البخارية، "أحمد.ا" عامل ومقيم الخانكة عميل مسروقات سيء النية.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمود ياسر، معاون مباحث باب الشعرية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة رقم ن ف م 629 ماركة ماركة سوزوكي ربع نقل، الدراجة النارية رقم أ ي و 7394 ماركة بجاج بوكسر موديل 2019 سوداء اللون، 587 موتور رقم 5443 وحدة مرور بولاق " موضوع البلاغ"، دراجة بخارية ماركة بوكسر سوداء اللون بدون لوحات معدنية، دراجة بخارية ماركة كودن خضراء اللون بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، اعترفوا بارتكاب الواقعة وقال قائد السيارة بأن المتهم قام باستيقافه عشوائيًا والاتفاق معه على تحميل الدراجة لمنطقة أبو زعبل مقابل مبلغ مالي وقدره 250 جنيهًا وتبين أن قائد السيارة ليس على علم بأن الدراجة من متحصلات حادث سرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد نادر مسعد، مأمور قسم شرطة باب الشعرية، إلى النيابة العامة.