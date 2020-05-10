إداريًا.. تأجيل محاكمة متهم بـ"مذبحة مركز كرداسة" لـ1 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني في قضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"؛ إداريًا، لجلسة 1 يونيو.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين في تجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.