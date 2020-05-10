"مارست دوري الرقابي".. ماذا قال "عجينة" عن جولته داخل مستشفى شربين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

كشف إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الأزمة المثارة بينه وبين نقابة أطباء الدقهلية، على خلفية قيامه ببث فيديو من داخل مستشفى شربين عبر صفحته على "فيسبوك"، اتهم فيه إدارة المستشفى بالتقصير والإهمال.

وقال عجينة، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: "إن السبب في بثه الفيديو غضبه من سوء الأوضاع داخل المستشفى؛ حيث تلقى استغاثة أمس، قبل الإفطار بدقائق، من أهل أحد المرضى المحجوز فى مستشفى شربين، والذىن اشتكوا إهمال الأطباء وتقاعسهم في علاج نجلهم، مؤكدًا أنه ذهب إلى المستشفى ليمارس دوره الرقابي ومساعدة المريض فى الحصول على حقه في العلاج".

وأضاف البرلماني: أثناء مروري بالمستشفى وجدت مريضة أخرى تستغيث؛ بسبب رفض الممرضات تركيب حقنة شرجية لها، وطالبوا نجلتها بتركيبها. وعندما سألت نجلة المريضة: هل أنتِ ممرضة لتعطي الحقنة لوالدتك؟ فردت بأنها فلاحة ولا تعرف كيف تركبها.

وتابع عجينة: "ذهبت إلى الممرضات، وتساءلت عن عدم إعطاء المريضة الحقنة الشرجية، فكان الرد بأنهم (بيقرفوا) وأنهم لا يعطون أي مريض الحقنة الشرجية"، لافتًا إلى أنه لم يتمالك نفسه مع وجود كل هذا الإهمال، وقام ببث الفيديو؛ ليكشف الحقائق للرأي العام.

وفي ما يتعلق بتقديم نقابة أطباء الدقهلية شكوى ضده إلى رئيس البرلمان، بمساعدة النائب إيهاب السلاب، رد عجينة قائلًا: "لما أتجاوز في حق أحد.. واللي عايز يعمل حاجة يعملها.. أنا معايا مستندات فساد ضد المستشفى وكل واحد يدلو بدلوه".

وأضاف البرلماني أن إعلان نقابة الأطباء بالدقهلية تقديم الشكوى من خلال النائب إيهاب السلاب، دليل على ضعف موقفهم؛ خصوصًا أنهم استعانوا بأحد خصومه السياسيين في الدائرة، الذي أصابه الفيديو بالغيرة؛ بسبب تجاوب أهالي شربين الكبير معه، على حد قوله.

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ونوه النائب بأنه ليس في خصومة مع نقابة أطباء الدقهلية، ولكنه يرفض سوء الإدارة بمستشفى شربين؛ خصوصًا أن الأطباء حولوا المستشفى العام إلى مقر لتحويل المرضى إلى عياداتهم الخاصة على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المرضى لا يجدون العلاج في المستشفى، وأي مريض يشتري العلاج من الصيدليات الخارجية على حسابه الخاص رغم إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على توفير الأدوية.

وقبل قليل، انتقدت نقابة الأطباء، الجولة المصوَّرة التي أجراها النائب إلهامي عجينة، بمستشفى شربين وتوجيهه إهانات وانتقادات للفريق الطبي.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد، إن عضو البرلمان "انتهك الدستور والقانون داخل أروقة المستشفى".

وأضافت: "في الوقت الذي يواجه فيه جموع الأطباء الموت يومياً فى كل المستشفيات بصدور مفتوحة وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما كانت الظروف، فقد أصبح واضحاً للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه في ظروف عمل صعبة وتعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادي لهم مقابل تضحياتهم، نُفاجئ بنائب جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءً لمرضاهم، في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق الجميع".

وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه ما قام به عضو مجلس النواب، واصفين جولته بـ"الاقتحام لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها لزوم الدعاية الانتخابية".

وأوضح مجلس نقابة الأطباء، بأنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد "عجينة" أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب.