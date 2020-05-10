نقيب الأشراف يهنيء الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى غزوة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية بذكرى غزوة بدر الكبرى، التي توافق ال17 من رمضان.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، الأحد، أن غزوة بدر هو يوم الفرقان ومصدر العزة والفخر في تاريخ المسلمين، مشيراً إلى أنه ينبغي علينا أن نستمد من تلك الذكرى أعظم درس وهو اليقين والثقة في نصر الله، وأنه ما من محنة وإلا ستعقبها منحة إلهية عظيمة، فهي ذكرى ستبقى طاقة أمل ويقين بوعد الله وتأييده ونصره.

وقال السيد الشريف، إن شهر رمضان المبارك حافل بالنصر والعزة والفرج لتلك الأمة التي نصرها الله يوم أن كانت تعاني القلة وأعدائها أضعاف أضعاف عددهم ويملكون من العتاد ما يفوق الذي يمتلكه المسلمين، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون .. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوِّمين"، لافتاً إلى أنه يتعين على المسلمين أن يثقوا ونحن في هذه المحنة العظيمة وفي ظل هذا الوباء اللعين كورونا أنه زائل بفضل الله.

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ووجه نقيب الأشراف رسالة دعم وتأييد للقيادة السياسية ولأبطال مصر وجيشها العظيم، مؤكداً أننا منذ أيام تذكرنا نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، وما زلنا نواصل تسجيل التاريخ والبطولات والملاحم التي لا تتوقف، فحفظكم الله وأيدكم بنصره الدائم، ورفع عنا شر البلاء والوباء.

وناشد جموع الشعب المصري، أن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي بخطورة المرحلة التي نمر بها، وألا يستهينوا بالخطر والتزام كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، والابتعاد عن ترويج الشائعات التي يقف وراءها أعداء الوطن، كي نتجاوزها بأمر الله قريباً.

ودعا نقيب الأشراف، أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لكل خير.