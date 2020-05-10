القوى العاملة: بدء استكمال صرف الدفعة الأولى لمنحة ال500 للمتخلفين في هذه المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن الصرف على 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من الاثنين وحتى 14 مايو الجاري، وذلك من خلال 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الأحد من صرف نفس الدفعة.

وأضاف الوزير، أن إجمالي من صرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقاً، وباقي 737 ألفا و168 مستحقا، سيتم الصرف لهم حتى 14 مايو الجاري وذلك من إجمالي المستحقين البالغ 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقاً الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة التي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك.