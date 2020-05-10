رحم الله الشهيد.. برلماني ينعي بطلًا من الجيش الأبيض في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

نعى خالد مشهور، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عزت دراز، شهيد الجيش الأبيض، ابن قرية النعامنة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، الذي وافته المنية، مساء الجمعة الماضية، داخل مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ نتيجة مخالطته حالات إيجابية أثناء تأدية عمله.

وقال مشهور إن الشهيد الدكتور يشهد له الجميع بحسن الخلق ولا يتوانى أبدًا عن مساعدة كل محتاج، وأن وفاته أبكت أهالي قريته والقرى المجاورة له، ولولا أزمة كورونا لشهدت جنازته الآلاف من قرى ومراكز الشرقية.

وأشار النائب إلى أن الأطباء يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم ومصابي فيروس كورونا، ولا نملك إلا أن نقول "رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان وحفظ جميع الزملاء من أعضاء الفريق الصحي في الصفوف الأمامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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