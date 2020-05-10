أخبار مصر | "بارد وغائم وشبورة".. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد (تفاصيل ومفاجآت)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "بارد وغائم وشبورة".. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد (تفاصيل ومفاجآت) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"غائم جزئيا، طقس معتدل، شبورة صباحية، رياح معتدلة، بارد ليلا"، هكذا نشرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كواليس وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 11/5/2020.

طقس الاثنين في مصر

وقالت الهيئة، في بيانها، مساء اليوم، إن حالة الطقس غدا الاثنين، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس مشمس حار، والرياح معتدلة نهارًا، بارد ليلًا على شماله، لطيف على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء، يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

عن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة غدا في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وجاءت كالتالي:

القاهرة 32 17

الإسكندرية 26 15

طنطا 30 16

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 16

بلطيم 26 17

مطروح 25 14

السلوم 31 16

سيوة 32 16

بورسعيد 25 18

دمياط 25 17

الزقازيق 32 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 26 16

رفح 25 15

راس سدر 33 20

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نخل 30 13

نويبع 33 23

طابا 32 20

كاترين 28 11

الطور 29 20

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 33 21

مرسى علم 32 21

الفيوم 33 17

بنى سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 35 16

سوهاج 35 18

قنا 36 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 36 20

شلاتين 33 22

أبو رماد 32 23

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 24

وعن الظاهرة الخطيرة "الشبورة المائية"، أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها ستكون متوسطة وليست قوية، وعلى قائدي السيارات توخي الحذر والقيادة بالسرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور حفاظًا على سلامتهم.