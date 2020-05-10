أخبار مصر | افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب، في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف علي منصتها التدريبية الرقمية في محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ بإجمالي ٣٠٠ متدرب من أصل ١٢٠٠ متدرب.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، كما شارك في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونائبه الدكتور أحمد عبد المعطي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ونائبته الدكتورة نهال بلبع.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي إن هذه المبادرة تهدف الي تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة اليهم من خلال العمل علي تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في اطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المبادرة كانت قد بدأت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم انتقل الملف الي وزارة الاتصالات، مضيفًا أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة في ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والاسكندرية وبورسعيد لحوالي ٢٧٠٠ متدرب.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن فكرة الارتقاء بمستوي العاملين في المحليات اسمه مقدمي الخدمات الجماهيرية للمواطنين بالاكاديمية الوطنية للتدريب تم عرضها علي السيد رئيس الجمهورية لتاهيل العنصر المحلي ووافق سيادته وتم التنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الأمر.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذه المبادرة كان لها تأثير كبير علي تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي اجريت بها، لافتًا الي ان الحكومة تسعي بكل جدية علي تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة والدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي في اطار خطوات سريعة تتم في كافة المحافظات.

وأضاف شعراوي أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالاستفادة من تلك التجربة والتدريب والتعليم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة وعدم العودة للخلف مرة اخري في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التنمية المحلية ان الحكومة تسعي الي زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا ان المتدربين سيقدموا يد العون للمحافظين ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة.

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وقدم شعراوي الشكر الي وزارة الاتصالات والاكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط علي الجهود المبذولة في هذا الملف الهام.

ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بهذه التجربة الرائدة، مؤكدًا حرص الحكومة علي تحسين مستوي الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت علي سعي الدولة المستمر علي رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري ورفع كفاءة الجهاز الاداري وتحسين بيئة العمل وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجماعي.

وأضاف وزير الاتصالات ان هذا البرنامج يأتي في اطار مواكبة سبل وتقنيات التدريب الحديث والرقمي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور عمرو طلعت: رب ضارة نافعة بعد أزمة كورونا والاتجاه العالمي للتدريب عن بعد وسيتم اتاحة التدريب والتواصل بين مختلف عناصر المنظومة التدريبية.

وأشار وزير الاتصالات الي أنه بعد انتهاء الأزمة سوف تستمر الدولة في التدريب عن بعد ولن تعود مرة اخري لما كانت عليه قبل كورونا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب إن هذه المبادرة سوف تستمر في باقي محافظات الجمهورية، مشيرة الي التنسيق الذي يتم بين الاكاديمية ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

وقدمت المهندسة غادة لبيب الشكر لنواب المحافظين بالمحافظات التي تجري بها المبادرة علي الجهود التي يقومون بها خلال الفترة الحالية.

ومن جانبهم أشاد المحافظين خلال كلماتهم عبر الفيديو كونفرانس بالمبادرة وقدموا الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها والتي سيكون لها بالغ الآثر علي تحسين مستوي الخدمات لابناء المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة بما يحقق رضا المواطنين.