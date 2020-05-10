أخبار مصر | خليك في البيت| شهر مايو.. كلمة السر في انتشار كورونا بمصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر خليك في البيت| شهر مايو.. كلمة السر في انتشار كورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن ناحيته قال، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية: إن هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات اليومية، لأن المريض قد يعدي 5 أشخاص.
وتابع "نتمنى أن يكون التصاعد أفقي وليس رأسي، أي أن الزيادة تكون معقولة، بين يوم وآخر، ففي البلدان الأخرى تتصاعد وتيرة الإصابات بالآلاف يوميًا، ولا نتمنى هذا الأمر، ويجب أن نساهم في التوعية والنظافة، وعندها سنقلل عدد الإصابات".
من ناحيته، أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، أن اختراق بعض المواطنين ساعات الحظر وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتجمعات التي تحدث في بعض المناطق، هي السبب الرئيسي ارتفاع معدلات الإصابة اليومية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن مد فترة حظر التجوال، واستمرار تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر شهر رمضان.
ونوهت الحكومة في وقت سابق، بأن مصر لا تزال في المرحلة الثانية من تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنها لن تصل إلى المرحلة الثالثة فى انتشار الفيروس، فى حالة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية، كما شدت الحكومة الإبتعاد عن السلوكيات الخاطئة، والإلتزام بسياسة التباعد الإجتماعي، وضرورة إلتزم المخالطين بالعزل المنزلي.
يذكر أن عدد الوفيات من كبار السن، هو الذى تصدر قائمة ضحايا كورونا، منذ ظهوره الأول، ألا أن بعض الدول نفت أن ذلك الخطر ينصب فقط على كبار السن، مؤكدة أنه لا يفرق بين كبير وصغير، مبرهنة على ذلك بإصابة أفراد الطواقم الطبية، من الأطباء والممرضات، على رأسهم الطبيب الصيني لي وين ليانج، الذي كان من أوائل المحذرين من تفشي المرض في بدايته، وتوفي لي عن عمر 34 عاما بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا على خلفية مخالطة المرضى فى مدينة ووهان الصينية مهد الفيروس.