أخبار مصر | خليك في البيت| شهر مايو.. كلمة السر في انتشار كورونا بمصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر خليك في البيت| شهر مايو.. كلمة السر في انتشار كورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الخبراء، أن تصل ذروة أزمة فيروس كورونا في مصر، إلى منتصف مايو، ليشهد الأسبوع الأول من الشهر قفزة سريعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ ظهوره في فبراير الماضي، لتتعدى عدد الإصابات الـ8 آلاف حالة.

ومن ناحيته قال، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية: إن هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات اليومية، لأن المريض قد يعدي 5 أشخاص.

وأضاف في تصريحات صحفية، "لو لدينا 100 حالة فقد تعدي 400 أو 500 شخص، والتصاعد في عدد الحالات متوقع". وتابع "نتمنى أن يكون التصاعد أفقي وليس رأسي، أي أن الزيادة تكون معقولة، بين يوم وآخر، ففي البلدان الأخرى تتصاعد وتيرة الإصابات بالآلاف يوميًا، ولا نتمنى هذا الأمر، ويجب أن نساهم في التوعية والنظافة، وعندها سنقلل عدد الإصابات". من ناحيته، أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، أن اختراق بعض المواطنين ساعات الحظر وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتجمعات التي تحدث في بعض المناطق، هي السبب الرئيسي ارتفاع معدلات الإصابة اليومية. Advertisements كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن مد فترة حظر التجوال، واستمرار تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر شهر رمضان.