أخبار مصر | "حكايات منسية" سلسلة فيديوهات جديدة تطلقها وزارة السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "حكايات منسية" سلسلة فيديوهات جديدة تطلقها وزارة السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن ناحيتها قالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن تلك الحلقات يلقيها مجموعة متنوعة من الآثاريين وأمناء المتاحف المختلفة، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ليتناولوا من خلالها مجموعة من المشاهد من واقع التراث والتاريخ المصري القديم.
وتتنوع تلك الحلقات لإلقاء الضوء على عدد من القطع الأثرية وأيضًا القطع التراثية العديدة التي يزخر بها التاريخي المصري.
يمكن متابعة سلسلة المحاضرات على الصفحة الرسمية الخاصه بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة العاشرة صباحا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من خلال الرابط.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.