أخبار مصر | "حكايات منسية" سلسلة فيديوهات جديدة تطلقها وزارة السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "حكايات منسية" سلسلة فيديوهات جديدة تطلقها وزارة السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٠، سلسة حلقات مصورة عن التراث والتاريخ المصري القديم عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تحت عنوان "حكايات منسية".

ومن ناحيتها قالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن تلك الحلقات يلقيها مجموعة متنوعة من الآثاريين وأمناء المتاحف المختلفة، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ليتناولوا من خلالها مجموعة من المشاهد من واقع التراث والتاريخ المصري القديم.

وتتنوع تلك الحلقات لإلقاء الضوء على عدد من القطع الأثرية وأيضًا القطع التراثية العديدة التي يزخر بها التاريخي المصري.

يمكن متابعة سلسلة المحاضرات على الصفحة الرسمية الخاصه بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة العاشرة صباحا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من خلال الرابط.

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