أخبار مصر | فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينقذ شابا بلامأوى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينقذ شابا بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لإنقاذ شاب في العشرينات بلامأوى، وذلك بناء على الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتوجه أعضاء الفريق لمكان تواجد الشاب، وتبين أنه يدعى "محمد. أ" ويبلغ من العمر20 عاما وهو من مواليد محافظة الجيزة ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، وقد أصبح بلا مأوى بعد أن استولى إخوته على شقته وهو بالشارع منذ عدة أشهر.

وقام الفريق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتم قياس حرارة الشاب وتعقيمه.

ونسّق الفريق مع المسئولين بمنظومه الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإجراء تحليل فيروس كورونا بإحدى المستشفيات الحكومية بعد أن نجح الفريق بإقناعة بالانتقال والإقامة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة، وعليه تم إستقبل الشاب بإحدى دور الرعاية بالهرم ليبدأ مرحله تأهيله وإعادتة للمجتمع مرة أخرى.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي، في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى اضغط هنا.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع، يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة اضغط هنا.