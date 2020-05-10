أخبار مصر | فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينقذ شابا بلامأوى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينقذ شابا بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لإنقاذ شاب في العشرينات بلامأوى، وذلك بناء على الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتوجه أعضاء الفريق لمكان تواجد الشاب، وتبين أنه يدعى "محمد. أ" ويبلغ من العمر20 عاما وهو من مواليد محافظة الجيزة ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، وقد أصبح بلا مأوى بعد أن استولى إخوته على شقته وهو بالشارع منذ عدة أشهر.
وقام الفريق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتم قياس حرارة الشاب وتعقيمه.
ونسّق الفريق مع المسئولين بمنظومه الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإجراء تحليل فيروس كورونا بإحدى المستشفيات الحكومية بعد أن نجح الفريق بإقناعة بالانتقال والإقامة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة، وعليه تم إستقبل الشاب بإحدى دور الرعاية بالهرم ليبدأ مرحله تأهيله وإعادتة للمجتمع مرة أخرى.
جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع، يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.
تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.