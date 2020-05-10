مصر | براءة "معلم خبير" من قذف لجنة استبعدته من شغل وظيفة قيادية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة "معلم خبير" من قذف لجنة استبعدته من شغل وظيفة قيادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة رئيس إحدي الأقسام بالإدارة التعليمية بجرجا بدرجة معلم خبير، من تهمة خروجه علي مقتضي العمل الوظيفي، بتضمينه شكوى لمحافظ أسيوط عبارات تحمل الطعن في نزاهة وشفافية إحدي اللجان القائمة بديوان عام المحافظة وقذفها باتهامها بالوساطة والمحسوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت لدي المحكمة أن المُحال كان تقدم لشغل وظيفية مدير عام إدارة جرجا التعليمية طبقا للإعلان، إلا أنه فوجئ باستبعاده وتعيين آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما دعاه لإرسال شكوى لمحافظ سوهاج يتظلم من هذا الأمر.

وتبين للمحكمة صدور حكم من القضاء الإدارى بسوهاج عام 2019 يلغي قرار التعيين الذي صدر لشخص آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما يؤكد أن المُحال مارس حقه في الشكوى، والتزم فيها بالحدود المقررة قانونًا، خاصة بعد تأييد القضاء الإدارى لشكواه من مخالفة الجهة الإدارية لاحكام القانون وهي بصدد إجراءات التعيين بالوظيفة.

واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المُحال في إطار دفاعه عما اعتبره حقه.

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في سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إلي إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة لهيئة التأمين علي العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل دمجها مع هيئة النقل العام.

كما انتهت إلى عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام.

وقالت الجمعية، إن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قد أُسست بتاريخ 4 ديسمبر1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وقد أسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23 يونيو 2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام لشركة أتوبيس القاهرة.

وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يوليو 2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام.

وتابعت، أنه ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ 32مليونا و422 ألفا و527 جنيهًا قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وبذلك تكون هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التي لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارًا من عام 2009 حتى عام 2014.

أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإداري المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن سداد المبلغ المشار اليه، فإنها قد جانبها الصواب وذلك لعدم جواز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان ان هيئة النقل العام هيئة عامة ولا يجوز توقيع الحجز علي أموالها.