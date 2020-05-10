مصر | السجن 3 سنوات لربة منزل طعنت زوجها بسكين في المقطم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لربة منزل طعنت زوجها بسكين في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة طعن زوجها حتى الموت باستخدام سلاح أبيض "سكين" بالمقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة أبو صافي ومحمد مصطفي البنا، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمة "منال.أ" تهمة ضرب المجني عليه "إ.ذ" بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة علي إثرها استلت سلاحا أبيض "سكين"، تصادف وجودها بجوارها وسددت له ضربة استقرت يسار صدر المجني عليه، فأحدثت الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم تقصد من ذلك قتله ولكن الضربة أفضت إلى موته.

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وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة "توك توك" بالمقطم، لجلسة 11 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا، وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

والمتهمون هم كلا من "ا.خ" و"ا.خ" و"م.م" و"ح.ح" و"م.ف" وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين سرقوا الدراجة النارية "توك توك "، والمملوكة للمجني عليها "ه.م"، وكان ذلك في الطريق العام، حال حمل أحد المتهمين سلاحًا، وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه الطفل "س.إ"، بأن استوقفته المتهمة الأولى، واستقلت معه الدراجة النارية قيادته لتوصيلها.

وما أن وصلا إلى مكان ناء متفق عليه مع المتهمين، فقام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض " كتر" في وجهه دافعا إياه خارج التوك توك، وتعدي عليه المتهم الثالث بقبضة سلاح ناري "فرد خرطوش"، علي رأسه فتمكنا بتلك الوسيلة القهرية من شل إرادته، ك وإعدام مقاومته والاستيلاء علي المسروقات، وقام المتهم الخامس باخفاء "التوك توك"، المتحصل من الجناية مع علمه بأنه مسروق.