مصر | التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار مسن داخل شقته بالهرم

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الى اعترافات زوجة رجل مُسن، أقدم على الإنتحار داخل شقته بالهرم.

وقالت الزوجة: إن يوم الواقعة ذهبت هي وأولادها لزيارة أحد الأقارب، وفور عودتها للشقة اكتشفت تلك الجريمة، معقبة، "استغل خروجنا وشنق نفسه".

وكشفت التحقيقات، أن المتوفي، تعرض لحالة نفسية منذ ٥ أعوام، وأنه لا شبهة جنائية حول الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل بالمعاش مشنوق داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بالمعاش مشنوق بسور شرفة الشقة محل سكنه، وبعمل التحريات تبين أنه يعاني من مرض نفسي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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"بكامل ملابسه".. هكذا كان حال رجل مسن سقط بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، ولقي مصرعه في الحال، فأمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، التصريح بدفنه نتيجة سقوطه، وأمرت بالتحريات حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق مسن في ترعة الزمر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المتوفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.