مصر | دفاع المتهمين بتهديد "عمر جابر": بلاغ ضد اللاعب ومطالبته بتعويض

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر دفاع المتهمين بتهديد "عمر جابر": بلاغ ضد اللاعب ومطالبته بتعويض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد عويان محامي المتهمين احمد ناصر واحمد عبد القادر الشهير بميدو، في قضية تهديد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز، ان محكمه جنح مستانف العجوزه قررت إخلاء سبيلهما بكفاله قدرها عشرين ألف جنيه لكلا منهما بعد أن تقدم بالدفوع القانونية أمام المحكمة بصفته الدفاع الحاضر عنهما.

كما قدم عقد اتفاق بينهما وبين عمر جابر علي التعاقد مع نادي بيراميدز مقابل نسبه عشرة في المئة من العقد، وبالفعل وبواسطة الاثنان تم إبرام العقد إلا أن الكابتن عمر جابر رفض دفع النسبة المخصصة لهما.

وقدم محامي المتهمين، اسطوانه مدمجة بها شهادة الكابتن لوي دعبس الذي كان قد توسط بين الطرفين بناء علي طلب الكابتن عمر جابر والذي قرر أن الكابتن عمر جابر قد أقر أمامه بحقوق المتهمان إلا أنه رفض دفعها وأنه هددهما بتحرير محضر ضدهما.

هذا وأعلن عماد عويان أنه سوف يقيم دعوي قضائية للمطالبه بحق المتهمان في نسبتهم في العقد خلافا الي اقامة جنحة بلاغ كاذب وسب وقذف وتشهير وتعويض.

كانت قد قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية تهديد "عمر جابر" لاعب نادي بيراميدز بالقتل والإيذاء لأسرته والصادر أمس من قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما.. وقررت المحكمة اخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 20 الف جنيه لكل منهما.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، في قضية اللاعب "عمر جابر" وتهديده من قبل صديقيه ويدعو "أحمد.ن"، و"أحمد.ع" والشهير بميدو، أن المتهمان طالبا بمستحقاتهم المالية التي تصل ل١٣ مليون جنيه، نتيجة وساطتهما في تعاقد اللاعب مع نادي بيراميدز، بمقابل ٩٠ مليون جنيه، وكانت نسبتهم في الصفقة ١٠ % أي ٩ مليون جنيه، وعند مطالبتهما بمستحقاتهما رفض.

وافاد المتهمان في التحقيقات، أنهم أجروا مكالمة لأحد المقربين للاعب لحل الخلاف ولعقد جلسة لأخذ حقوقهم، وبالفعل في هذه الجلسة عرض عليهما مبلغ مابين ١٨٥ ألف ل ٢٠٠ ألف جنيه، ولكنهما رفض العرض، لأن مستحقاتهم أكثر من ذلك.

وأفادت التحقيقات، أن اللاعب أنكر أن هناك عقود بينهم تفيد انهم وكلاء له، مقدما عقدا بينه وبين نادي بيراميدز، وهذا مانفوه مؤكدين أن بينهم عقود تفيد أنهم وكلاء له

ومن ناحية آخر، قال المحامي "شعبان سعيد" وكيلا للاعب " عمر جابر"، في قضيه تهديد موكله بالقتل والإيذاء، إن البلاغ تم تقديمه منذ حوالي شهر، ومنذ ذلك التوقيت كان تتم التحقيقات والتأكد من صحة الواقعة.

وأضاف "سعيد" أن منذ ارسال المتهمين رسائل تهديد للاعب، عن طريق الهاتف المحمول والواتس آب، فكان لا يستجيب لتلك التهديدات وقام بعمل بلوك لرسائلهما واتصالاتهما، فلجأ المتهمين، بارسال رسائل تهديد لزوجته وشقيقه عن طريق الواتس آب، مضمونها " خليه يدفع فلوسنا اللي عنده، بدلا أن نتعدي عليه وعلى أسرته"، الإ أن ذهب المتهمان لمنزله بصحبة بلطجية، مؤكدا أن هذا تم تأكيده في التحقيقات.

استدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، شهود العيان في واقعة تهديد اثنين للاعب عمر جمال بالقتل، وهم حراس عقار اللاعب، والذين قالوا إن المتهمين كانا يترددان على المنزل بين الحين والآخر، للسؤال عن اللاعب وأسرته، ومواعيد حضورهم للمنزل، وإن الشخصين قاما بتهديده أمامهم أكثر من مرة، واللاعب لم يستجيب لذلك.