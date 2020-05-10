مصر | إخلاء سبيل صديقى "عمر جابر" المتهمين بتهديده

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل صديقى "عمر جابر" المتهمين بتهديده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية تهديد "عمر جابر" لاعب نادي بيراميدز بالقتل والإيذاء لأسرته والصادر أمس من قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما.. وقررت المحكمة اخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 20 الف حنيه لكل منهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، في قضية اللاعب "عمر جابر" وتهديده من قبل صديقيه ويدعو "أحمد.ن"، و"أحمد.ع" والشهير بميدو، أن المتهمان طالبا بمستحقاتهم المالية التي تصل ل١٣ مليون جنيه، نتيجة وساطتهما في تعاقد اللاعب مع نادي بيراميدز، بمقابل ٩٠ مليون جنيه، وكانت نسبتهم في الصفقة ١٠ % أي ٩ مليون جنيه، وعند مطالبتهما بمستحقاتهما رفض.

وافاد المتهمان في التحقيقات، أنهم أجروا مكالمة لأحد المقربين للاعب لحل الخلاف ولعقد جلسة لأخذ حقوقهم، وبالفعل في هذه الجلسة عرض عليهما مبلغ مابين ١٨٥ ألف ل ٢٠٠ ألف جنيه، ولكنهما رفض العرض، لأن مستحقاتهم أكثر من ذلك.

وأفادت التحقيقات، أن اللاعب أنكر أن هناك عقود بينهم تفيد انهم وكلاء له، مقدما عقدا بينه وبين نادي بيراميدز، وهذا مانفوه مؤكدين أن بينهم عقود تفيد أنهم وكلاء له

ومن ناحية آخر، قال المحامي "شعبان سعيد" وكيلا للاعب " عمر جابر"، في قضيه تهديد موكله بالقتل والإيذاء، إن البلاغ تم تقديمه منذ حوالي شهر، ومنذ ذلك التوقيت كان تتم التحقيقات والتأكد من صحة الواقعة.

وأضاف "سعيد" أن منذ ارسال المتهمين رسائل تهديد للاعب، عن طريق الهاتف المحمول والواتس آب، فكان لا يستجيب لتلك التهديدات وقام بعمل بلوك لرسائلهما واتصالاتهما، فلجأ المتهمين، بارسال رسائل تهديد لزوجته وشقيقه عن طريق الواتس آب، مضمونها " خليه يدفع فلوسنا اللي عنده، بدلا أن نتعدي عليه وعلى أسرته"، الإ أن ذهب المتهمان لمنزله بصحبة بلطجية، مؤكدا أن هذا تم تأكيده في التحقيقات.

استدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، شهود العيان في واقعة تهديد اثنين للاعب عمر جمال بالقتل، وهم حراس عقار اللاعب، والذين قالوا إن المتهمين كانا يترددان على المنزل بين الحين والآخر، للسؤال عن اللاعب وأسرته، ومواعيد حضورهم للمنزل، وإن الشخصين قاما بتهديده أمامهم أكثر من مرة، واللاعب لم يستجيب لذلك.

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وأضاف المحامي شعبان سعيد وكيل اللاعب عمر جابر أن النيابة قامت برصد كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أكدت صحتها، بترددهما عليه وتهديدههما له أمام شهود العيان.

وأوضح، أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وأنهما لم يطالبا بأي مبالغ مالية من اللاعب لعملهما معه كولكاء له، وأنهما طالبا فقط بمستحقاتهما المالية، وكانا يطالبان بها، وأمرت النيابة بحبسهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات

وتقدم وكيل اللاعب عمر جابر، ببلاغ المقدم ضد "أحمد.ع" و"أحمد.ن"، بعد تهديدهما للاعب بالقتل والإيذاء إذا لم يستجيب لمنحه لهما مبلغ ١٣ مليون جنيه.

وأضاف المحامي، أن اللاعب عمر كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وتابع، أن اللاعب قال في بلاغه، إنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

وأوضح المحامي، أنه بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما. ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطلين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين، البلاغ حمل رقم 420 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة، وتم تحرير محضر.