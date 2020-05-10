شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يناقش مع نواب البرلمان آليات التعاون لمواجهة تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



عقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع والمواطن السكندري في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ومناقشة آلية التعاون بين الجانبين، للمساهمة في رفع المعاناه عن المواطنين المتأثرين بالأزمة الحالية .

واتفق محافظ الاسكندرية خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب على وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة كورونا لاسيما مع اتجاه الحكومة لعملية الفتح التدريجي للمنشآت المغلقة، مؤكدا على أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة خاصة أنهم نبض الشارع، وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية حينما تم التعاون لحل المشكلات التي تسببتها الأزمة خاصة على المواطن البسيط والأماكن النائية .

وأوضح الشريف أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها «ادعم عمال اليومية، ودعمك حياة، وتطهير وتعقيم القرى “، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى ٣ آلاف كرتونة يوميا خاصة خلال شهر رمضان الكريم على كافة الأسر المتضررة من الأزمة الحالية .

و استمع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لعدد من المقترحات من نواب البرلمان المتعلقة بعدد من المشكلات التي يعاني منها المواطنين من أهمها إطلاق حملات توعية كبرى بجميع أنحاء المحافظة خاصة في الأماكن النائية للوقاية من انتشار الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وإجراءات تعقيم وتطهير وعزل المباني والمنشأت التي تظهر بيها حالات إيجابية، وتطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات والمطهرات، وكذا توفير كميات منها وتحديد أماكن لبيعها، والأسواق العشوائية، وتنظيم العمل للحد من التكدس أمام لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات .

كما ناقش الاجتماع طرق توفير السلع الغذائية وتنظيم العمل ببعض المخابز، وتوصيل المعونات المادية للعمالة غير المسجلة بالقوى العاملة، فضلا عن مشكلات تأخر أعمال الرصف ببعض المناطق، وإعادة الشئ لأصله بعد إتمام أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، وغيرها من المشكلات

و أكد المحافظ على تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بما يصب في صالح المواطن السكندري، مطالبا النواب بالمشاركة في وضع تصور لحلول نهائية لمشكلة الأسواق اليومية التي تمثل تحديا كبيرا في ظل أزمة كورونا بالمحافظة .

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جاء ذلك بحضورأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارة التموين، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، وأعضاء مجلس النواب عن الدوائر المختلفة .