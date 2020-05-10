شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«مذبحة كرداسة» لـ1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم عمرو صلاح في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، والمتهم فيها مع آخرين بقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، 1 يونيو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبوالعلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
8,964
-
تعافي
2,002
-
وفيات
514
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«مذبحة كرداسة» لـ1 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.