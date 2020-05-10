شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«خلية دمياط الإرهابية» لـ8 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية دمياط الارهابية» لجلسة 8 يونيو. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل. كان النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم مع آخرين بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، إضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«خلية دمياط الإرهابية» لـ8 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.