شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 منشآت طبية بدون ترخيص.. وضبط مستلزمات طبية مخالفة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مفتشي العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالإشتراك مع مفتشي صحة البيئة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مفاجئة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها لعدم تعرض صحة المواطنين للخطر، واستكمالا للجهد المبذول في رصد النفايات الطبية الخطرة الملقاة بالشوارع.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عيادة جراحية تعمل بدون ترخيص، ودون إتباع السياسيات والمعايير الطبية الصحيحة، وتم تحرير ٨ محاضر جنح بقسم شرطة فاقوس، لـ٨ مخالفات تلوث البيئة، وإدارة ٣ منشآت طبية بدون ترخيص، وفتح غرفة عمليات غير مرخصة، كما تم تحريز أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم التشميع والغلق الإداري للعيادة الخاصة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، ومفتشي صحة البيئة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط مستلزمات طبية مخالفة بالشرقية

ضبط مستلزمات طبية مخالفة بالشرقية

ضبط مستلزمات طبية مخالفة بالشرقية

ضبط مستلزمات طبية مخالفة بالشرقية

ضبط مستلزمات طبية مخالفة بالشرقية