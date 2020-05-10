شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير وحيد.. «الأرصاد»: طقس معتدل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحري.

وحذرت هيئة الارصاد فقط من تواجد مع شبورة صباحًا، ولفتت إلى ان الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مشيرة إلى أن الطقس معتدل غائم جزئي على السواحل الشمالية، مشمس حار على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «32 – 17»، الإسكندرية «26– 15»، قنا «36- 19»، الأقصر «36 – 20»، أسوان «37 – 21».

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