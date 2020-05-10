شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: استمرار أعمال الإحلال والتجديد بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، استمرار أعمال الإحلال والتجديد أو المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحى، ومعدات وتوريدات والموضوعة طبقا للخطة السنوية الاساسية والاضافية بتكلفة اجمالية ٢٦٥ مليون جنيها لكافة مراكز المحافظة، بجانب خطة غسيل وتطهير شبكات المياه والتى تتعدى 300 شبكة مياه و270 خزان شهريا، وسحب العينات من المحطات والشبكات للإطمئنان على جودة وسلامة المياه.

وأشار، أن اعمال الاحلال والتجديد ومد وتدعيم شبكات وآبار المياه بتكلفة إجمالية 26 مليون و500 ألف جنيها ضمن مبادرة حياه كريمة الموجهة للقري الأكثر فقرا على مستوى المحافظة بطول 100ألف متر شملت مراكز ( أبنوب والفتح والبدارى وساحل سليم وديروط ومنفلوط وابوتيج وصدفا) هذا بالإضافة إلى توريد 125 طلمبة أعماق غاطسة وعدد (30) تربينة وعدد 6 مولدات كهرباء بمشتملات الربط بتكلفة إجمالية 42 مليون جنيها أيضا، هذا بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى المدرجة ضمن المبادرة بـ 156مليون و500 ألف جنيها بكافة مشتملاتها من (شبكات إنحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة غير تقليدية ) لـعدد 7 قرى على مستوى محافظة اسيوط،وأكد على متابعة الأحوال والشكاوى التي ترد إلى الخط الساخن عن منطقة معينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بالمنطقة بصورة يومية.