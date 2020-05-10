شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: استقبال 515 مصري عالقون بالكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي وصول ثلاثة رحلات استثنائية تحمل ارقام au1415 وj91731 وj91733 علي متنها 515 مواطن مصري عالقون بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية، وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات، وأشاد بالدور التي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة.

ووجه بإنطلاق فريق عمل من المحافظة إلي مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من الكويت الشقيقة، لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، والتي تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوم طبقآ للإجراءات الوقائية، الصادرة من منظمة الصحة العالمية، للأطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية، وأوضح أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وأشاد بالدور التي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين، وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة للعمل علي راحه الوافدين خلال فترة الحجر الصحي، ورجوعهم إلي منازلهم، إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لإستقبال المواطنين.

وأشار إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

وأنه سيتم استقبال رحلات آخرى علي مدار اليومين، لتسكينهم بالمدن الجامعية بالمحافظة، لافتآ أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحه ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلي الجهة المخصصة للحجر الصحي.

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ومن جانبها قد جهزت سلطات مطار القاهرة الدولى، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين القادمين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم للتيسير عليهم، وتوفير كافة سبل الأعاشة اللازمة للعمل علي راحه الوافدين خلال فترة الحجر الصحي، ولحين رجوعهم إلى منازلهم إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.