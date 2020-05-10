شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا.. هل زاد معدل الوفاة في مصر مقارنة بالعام الماضي؟ (رقم غير متوقع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن انخفاض معدلات الوفاة في مصر رغم انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال «المركز»، في تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، صادر عنه، الأحد، إن معدلات الوفيات خلال شهر إبريل المنصرم بلغت 42 ألف و144 حالة وفاة، مقارنة بـ43 ألف و303 حالة في إبريل 2019، و43 ألف و399 حالة في إبريل 2018.

وأشار الانفوجراف إلى أنه لم يؤثر انتشار الجائحة على عدد الوفيات على المستوى القومي، إذ بلغ عدد الوفيات في مصر خلال شهر أبريل 2020 حوالي 42.1 ألف حالة مقارنة بحوالي 43.3 ألف حالة وفاة خلال نفس الشهر في عام 2019، أي انخفض عدد الوفيات بحوالي 2.8% وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: «على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس لا تزال داخل الحدود الأمنة مقارنة بدول العالم».

وأوضح الإنفوجراف أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا في محافظة القاهرة بشكل كبير، إلا أن عدد الوفيات خلال شهر أبريل 2020 (ذروة انتشار فيروس كورونا) قد انخفضت مقارنة بشهر أبريل 2019 بحوالي 7.3%.

واستطرد: «وعلى مستوى المحافظات، لم يشهد عدد الوفيات تغيرًا ملحوظًا، حيث شهدت 17 محافظة انخفاض في عدد الوفيات خلال شهر إبريل الماضي، مقارنة بشهر إبريل 2019، ومنها القاهرة، والدقهلية، وأسيوط، ودمياط».

واستند «مركز المعلومات»، في تقديراته على بيانات مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ونظام ميكنة المواليد والوفيات.

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