"مجاعات كورونا".. كيف وضع الوباء ملايين البشر فى دائرة الخطر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت جائحة كورونا فى خسائر اقتصادية ضخمة على خلفية الإغلاقات الاستثنائية التى شهدتها معظم دول العالم مما أثر على الأمن الغذائى العالمى وعملية الزراعة وتأثر سكان الريف بشكل كبير، فى الوقت الذى تسبب فيه الفيروس القاتل فى وفاة أكثر من 187 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 3 ملايين شخص على مستوى العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .
ونرصد من خلال الفيديو التالى تأثير فيروس كورونا على ملايين البشر ووضعهم في دائرة الخطر.
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