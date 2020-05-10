شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 515 مصريا عائدين من الكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن وصول 515 مواطنا مصريا عائدين من دولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلي مطار القاهرة ، لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة، لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، والتي تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوما طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

وأكد محافظ الجيزة أنه تم استقبال المواطنين العائدين من دولة الكويت وقد تم توفير أتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية، لافتا إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات .

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وثمن محافظ الجيزة بالدور التي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة للعمل علي راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم الي منازلهم اضافة الي رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم .

وأكد محافظ الجيزة انه سيتم استقبال رحلات اخري علي مدار اليومين لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة لافتا إلى ان هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلي الجهة المخصصة للحجر الصحي.

ومن جانبها قد جهزت سلطات مطار القاهرة الدولى، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين القادمين من الكويت وإنهاء إجراءاتهم للتيسير عليهم