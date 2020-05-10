صبى أردوغان يورط بريطانيا..القصة الكاملة للنصب على لندن باسم كورونا..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية تفاصيل جديدة تتعلق بشحنة المعدات الوقائية التى حصلت عليها بريطانيا من تركيا وتبين عدم مطابقتها لمعايير السلامة فى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن الأمر بدأ بعرض مساعدة عبر البريد الإلكترونى من بائع تى شيرتات فى تركيا الذى وعد أن بإمكانه المساعدة فى حل أسوأ أزمة بالمعدات الوقائية الشخصية ببريطانيا. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، تم تصوير طائرة تابعة للقوة الجوية الملكية وهى تنتظر فى مطار إسطنبول مع اتهام حكومة لندن بترؤس مسرحية هزلية.

وانتهى الأمر بكارثة، بحسب وصف الصحيفة، فبعد وصول الشحنة من تركيا إلى بريطانيا، تم اكتشاف أن المئات من البدل الطبية بلا فائدة، وأنها موجودة الآن فى مستودع قرب مطار هيثرو. وظلت 170 ألفا من المعدات الوقائية فى تركيا بعدما منع المسئولون تسليمها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

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