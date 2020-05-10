شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، كشف من خلاله انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار فيروس كورونا .

الحكومة: انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار فيروس كورونا.. انفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، كشف من خلاله انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار فيروس كورونا .

مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 195 مصريا عالقا بالكويت

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين فى دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

إنفوجراف.. غرامة مالية من 300 لـ5 آلاف جنيه.. اعرف عقوبة عدم ارتداء الكمامة

تضمنت تعديلات قانون الأمراض المعدية تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة الأوبئة مثل فيروس كورونا، عقوبة الغرامة لكل من يخالف الالتزام الذى يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.

بيان من "مستشفى شربين": النائب إلهامى عجينة اعتدى على الفريق الطبي

أصدرت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

موقع عالمي: مصر بقائمة الدول العشر الأولى فى عدد الأبحاث المقدمة عن كورونا

احتلت مصر المركز التاسع بقائمة البلدان المشاركة فى البحوث الطبية لفيروس كورونا، بعدد دراسات بلغ 21 بحثا، لتصبح بذلك الدولة العربية والأفريقية الوحيدة ضمن القائمة، وفقا لما نشره موقع finbold.

تعرف على جهود الداخلية لإزالة تعديات الزراعات وأملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

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بداية موجة حارة غدا.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع

تتعرض البلاد، بداية من غد الإثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة، بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا.

المدارس تتسلم أبحاث الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى وأولى ثانوى لليوم الثانى

تواصل المدارس على مستوى الجمهورية استلام مشاريع الأبحاث من الطلاب لليوم الثانى على التوالى، حيث يتم استلام الأبحاث ورقيا من طلاب الصفوف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والصف الأول الثانوى الذين لم يؤدوا الامتحان الإلكترونى.

الإسكان: اليوم بدء سداد مقدمات حجز 2662 وحدة بمشروع "سكن مصر" بـ8 مدن جديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الأحد 10/5/2020، التسجيل إليكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

أول صور للسيارة المحملة بـ45 طن بنزين بعد السيطرة على حريق محطة وقود العاشر

حصل موقع " الخليج 365" على أول صور لسيارة الوقود المحملة بـ 45 طن بنزين، التى إشتعلت بها النيران فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، الأحد، وكادت تسبب فى كارثة بالمجاورة 46 لولا العناية الإلهية وشجاعة السائق الذى أسرع بها فى الصحراء وفصلها عن الجزء الأمامى .

انتشار أمنى مكثف بقرية شنشور بالمنوفية بعد فرض حظر التجوال الكامل عليها

انتشرت قوات الأمن بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بشكل كثيف، فى إطار تنفيذ قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بحظر التجوال الكامل بالقرية، وذلك عقب وجود عدد من الإصابات بفيروس الكورونا.

طلاب الصف الثانى الثانوى يبدأون امتحان الجبر وحساب المثلثات إلكترونيا

بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى، أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكترونيا على التابلت من المنازل، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 3 حالات شفاء من فيروس كورونا

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصى واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، أنه تم اليوم الأحد، خروج 3 حالات من المتعافين الذين اكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبى والعلاج اللازم.

كيف تتعامل وزارة الصحة مع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بالمستشفيات؟

كشفت اللجنة العلمية المكلفة بوضع البرتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان عن طريقة التعامل مع الحالات الإيجابية لكوفيد 19، أنه يتم تقييم الحالة لتحديد البروتوكول العلاجى الملائم للمريض ثم سحب عينه منه بعد 5 أيام من بدء العلاج، وإذا كانت النتيجة ما زالت إيجابية يستكمل العلاج، مع سحب العينة كل 48 ساعة لتحديد موعد خروج الحالة.