شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 195 مصريا عالقا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم KU1409 التابعة للخطوط الكويتية قد وصلت ظهر اليوم وعلى متنها 195 راكب، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية.

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ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة، لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.