شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. غرامة مالية من 300 لـ5 آلاف جنيه.. اعرف عقوبة عدم ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقوبة

تضمنت تعديلات قانون الأمراض المعدية تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة الأوبئة مثل فيروس كورونا، عقوبة الغرامة لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

وكان قد وافق عليه مجلس النواب في المجموع وتم إرساله لمجلس الدولة، وكان قد أكد المتحدث باسم الوزراء أن هناك أماكن عامة عند عودتها للعمل سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدِ الكمامات ستوقع عليه عقوبة.

ونرصد تفاصيل عقوبة عدم ارتداء الكمامة:

- يجوز لوزير الصحة بقرار منه إلزام الأفراد المتنقلين باستخدام الكمامات الواقية.

Advertisements

- يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه

- ويحدد الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

- نص على عقوبة بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.