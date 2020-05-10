شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار فيروس كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف ، كشف من خلاله انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار فيروس كورونا .

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وأوضح الانفوجراف ،أن عام 2017 بلغ عدد الوفيات 41.655 وفاة وفى عام 2018 بلغ 43.399 وفى عام 2019 بلغ 43.303وفى عام 2020 بلغ معدل الوفاة 42.144 .

وأوضح الانفوجراف ان انتشار جائحة كورونا لم يؤثرعلى المستوى القومى للوفيات ،وانه بالرغم من انتشار الفيروس فى القاهرة بشكل كبير الا ان عدد الوفيات فى شهر ابريل " ذروة انتشار الفيروس" انخفض عن نفس الشهر من عام 2019 بحوالى 7.3٪؜