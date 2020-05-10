شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من "مستشفى شربين": النائب إلهامى عجينة اعتدى على الفريق الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.



بيان المستشفى

وقالت المستشفى في البيان الصادر اليوم الأحد: فى حوالى الساعة السادسة مساء السبت، حضر النائب إلهامى عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب وحضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية ."

وأضافت المستشفى في بيان لها: "النائب إلهامى عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو الذى قام النائب بنشره بنفسه وهى كالاتى، زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع ان اول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لايتحمله طبيب فى ظروف وضغوط كالتى تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر فى الفيديو المعروض".

وتابعت المستشفى: "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين فى الاستقبال، غير الأطباء الآخرين اللى ظهروا فى الفيديو دا غير اللى فى الأقسام فوق".

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وفندت المستشفى ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت:" ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، واظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض فى اماكنهم فى غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الارضيات وخلافه".

وحول اتهام النائب إلهامى عجينة للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى:" النائب حضر الساعة 6 مساءا، والثابت أن أخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات".

واختتمت المستشفى بيانها:" كنا نتمنى كفريق طبى بمستشفى شربين فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة ان يكون هناك دعم من النائب بدلا من هذا الاسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي.. ياسيادة النائب دورك ان تقف فى ضهر الجيش الابيض كما تقول وليس ان تعامل افراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة.. ياسيادة النائب هذه المستشفى اللى حضرتك بتقول انها فاشلة فى خلال اقل من سنة ونصف، تم انشاء عناية اطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الاطفال بالمحافظة، و انشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع اكثر من 5000 مريض، وانشاء معمل حيوى متكامل ، كما تم -تجديد قسم الاطفال بالكامل ، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، وإنشاء وحدة غسيل كلوى جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوى (تحت الانشاء).