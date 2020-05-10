شعراوي: المرحلة الثالثة من "المسئول الحكومي المحترف" هدفها الارتقاء بمستوى مقدمي الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- مصطفى الشيمي:

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف علي منصتها التدريبية الرقمية في محافظات البحيرة والشرقية وكفرالشيخ بإجمالي 300 متدرب من أصل 1200 متدرب وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من خلال العمل علي تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المبادرة كانت بدأت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم انتقل الملف إلي وزارة الاتصالات، مضيفًا أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد لحوالي 2700 متدرب.

وأوضح أن فكرة الارتقاء بمستوى العاملين في المحليات خاصة "مقدمي الخدمات الجماهيرية للمواطنين" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم عرضها على رئيس الجمهورية لتأهيل العنصر المحلي ووافق عليه وتم التنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الأمر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هذه المبادرة كان لها تأثيرا كبيرا على تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي أجريت بها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بكل جدية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة والدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي في إطار خطوات سريعة تتم في كافة المحافظات.

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وأضاف شعراوي: هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالاستفادة من تلك التجربة والتدريب والتعليم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة وعدم العودة للخلف مرة أخرى في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى إلى زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مشددا على أن المتدربين سيقدموا يد العون للمحافظين ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة.

وقدم شعراوي، الشكر إلى وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط علي الجهود المبذولة في هذا الملف المهم.

وانتهت الأكاديمية الوطنية للتدريب من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "المسئول الحكومي المحترف" لرفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية.

واستهدف البرنامج 1200 متدرب من شاغلي وظائف بشكل مباشر في محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية) كمرحلة أولى على أن تكون كل دفعة من المتدربين 200 متدرب على مدار 6 دوارت متتالية.

كما اشتملت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج على إضافة موضوعات جديدة للموضوعات السابقة ومنها (القيادة - الغدارة العامة - إدارة الأزمات - إدارة المشروعات - العلاقات العامة - المالية لغير المتخصصين - تأثير وسائل الإعلام - الإبداع في بيئة العمل - بعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة - التنمية المحلية - مشروعات صغيرة ومتوسطة - التوعية القومية والهوية - التمثيل الرسمي والبروتوكولات).