محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة وتبلغ مساحتها حوالي 57 ألف متر وهي المنطقة التي كانت مستغلة كمبان للخيول.
وصرح محافظ القاهرة، بأن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و6 أكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبانِ للخيول سيتم إزالتها بالكامل وتخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالي المنطقة.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلي منصور والجاري إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: إعادة تخطيط 57 ألف م2 بجوار نادي الشمس ونقل الخيول منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.