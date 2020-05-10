التعليم تعلن انتهاء مشكلة عدم ظهور أيقونة البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء مشكلة عدم ظهور ايقونة التسليم الإلكتروني للمشروعات البحثية.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم القيام بمجهود كبير لإنجاز هذا العمل، مؤكدا أن المنصة تعمل بكفاءة الآن.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أن أيقونة المشروع البحثي، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين على المنصة .

وأكد شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية بفيسبوك، أن أيقونة البحث تظهر فقط للطلاب المسجلين على المنصة

اشتكى عدد من الطلاب وأولياء الأمور، من عدم ظهور أيقونة رفع البحث علي منصة ادمودوا، وعدم التمكن من رفع الأبحاث، إلكترونيا.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

[email protected]

وقال شوقي ، أنه يمكن الاتصال التليفوني أو استخدام نفس الأرقام على واتساب.

ولتسليم البحث إلكترونيًا يرجى إتباع الخطوات الآتية:

١. تحويل البحث إلى صيغة pdf سواء كان مكتوبًا بطريقة إلكترونية أو بخط اليد من خلال تصويره وتحويل إلى الصيغة المطلوبة.

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٢. قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي – مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

٣. ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

https://new.edmodo.com/home

٤. ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة “المشروع البحثي لعام 2019-2020”

٥. بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦. قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧. اضغط على زر “التسليم النهائي”.

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