محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال ساعات لائحة التراخيص للوسائل بعد أن ناقشتها لجان المجلس لاسيما لجنة التراخيص منذ 6 أشهر. وقال مصدر مسؤول في المجلس إن هذه اللائحة تأتي تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام وللائحته التنفيذية الصادرة في فبراير الماضي. وتابع المصدر قائلا: "تتميز اللائحة بأنها واضحة الألفاظ والمعاني، وتشمل 11 نوعا من الترخيص وبهذا يكون المجلس قد أكمل بنيته التشريعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأعلى للإعلام: لائحة تراخيص الوسائل تشمل 11 نوعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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