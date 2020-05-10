الأمن العام يسقط 222 تاجر مخدرات و203 من حائزى الاسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 203 قطعة سلاح نارى، 222مخدرات وتنفيذ 76361حكم قضائي متنوع.

كما ضبط خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، 3 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهم إرتكبوا 17 حادث متنوع، 29 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 223 دراجة نارية مخالفة، 18 الف و395 مخالفة مرورية واعادة 6 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم بالاضافة إلى فحص 88 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.