سقوط 5 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي بمدينة نصر.. وبحوزتهم 30 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق، وضبط مستقليهما 5 أشخاص وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى (42760 جنيه مصري - مبلغ مالى 30000 دولار أمريكي).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا التحويلات الماليةغيرالمشروعة.