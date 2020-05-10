محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن لتجميع وبيع أرجل الدجاج كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من أرجل الدجاج مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك تمهيداً لتصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على غرفين تبريد يحويان (12,660 طن أرجل دجاج –كمية من مقطعات اللحوم) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للإستهلاك، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن القاهرة: ضبط 12.6 طن أرجل دواجن فاسدة داخل مخزن في السلام قبل تصديرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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