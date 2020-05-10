ارتكبوا 17 حادث.. ضبط 3 تشكيلات عصابية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

تمكنت الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 222 قضية مخدرات بحوزة 235 متهم، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 60 كيلو جرام.

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كما ضبطت الحملات (3) تشكيلات عصابية ضموا (12 متهم) ارتكبوا (17 حادث متنوع).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، نجحت الحملات في ضبط 18 ألف مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.