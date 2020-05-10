الداخلية تضبط 164 متهم بحوزتهم 62 بندقية ورشاشين جرينوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ، عن ضبط 203 قطعة سلاح ناري بحوزة 164 متهم، عبارة عن (2 رشاش جرينوف-23 بندقية آلية- بندقية رصاص -39 بندقية خرطوش- 12 طبنجة- 126 فرد محلي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ76 ألف و361 حكم قضائي متنوع.