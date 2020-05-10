خلال أسبوع.. شرطة البيئة تضبط 28 طن نفايات خطرة داخل 3 مصانع في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، في مجال حماية مستلزمات الانتاج الزراعي، عن ضبط (403 طن أسمدة - 16,5 طن أعلاف) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل (3 مصانع وسيارتين ومخزن) بنطاق محافظتي الإسماعيلية والقليوبية بالمخالفة للقانون . وفي مجال حماية الطب البيطري، ضبطت الحملات (6 عيادات بيطرية "بدون ترخيص " - ضبط 5 كيلو جرام أدوية بيطرية "مجهولة المصدر") بنطاق محافظتي الإسماعيلية بالمخالفة للقانون. Advertisements كما ضبطت الحملات (29 طن مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة المصدر بداخل (مصنع "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون . وفي مجال حماية البيئة، نجحت الحملات في ضبط (28,8 طن نفايات خطرة ومطهرات –5210 كمامة ومستلزمات طبية) بداخل (3 مصانع بدون ترخيص) بنطاق محافظة القليوبية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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