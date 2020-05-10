محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية، المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان، بمحافظة سوهاج، لحيازته (24 ألف و500 عبوة تركيبات ووصفات علاجية خاصة ببعض الأمراض غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، و230 عبوة كريم لعلاج آلام العظام) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط ترويج 25 ألف عبوة وصفات علاجية محظورة في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.