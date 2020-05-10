إحباط ترويج 25 ألف عبوة وصفات علاجية محظورة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية، المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان، بمحافظة سوهاج، لحيازته (24 ألف و500 عبوة تركيبات ووصفات علاجية خاصة ببعض الأمراض غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، و230 عبوة كريم لعلاج آلام العظام) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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