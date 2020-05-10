مصر | ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه فى أثريته وضبط آخر لقيامه بالتنقيب عن الآثار.

بداية الواقعة، تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3) سيارات حال توقفهم بجانب الطريق وضبط مستقليها 4 أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة) وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبى اللون على هيئة جمل "يشتبه فى أثريته"، ومبلغ مالى 190 ألف جنيه، و6 هواتف محمول "تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية")، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الإتجار.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة)، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار ملكه بالطابق الأرضى وعثر بداخله على (حفرة قطرها 3 متر بعمق 6 متر وأدوات التنقيب وكمية من الأجولة بداخلها مخلفات حفر ) وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة المنوفية.

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وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية قيام 8 عناصر لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، والنصب على المواطنين، وقيامهم بالتنقيب والحفر داخل منزل مملوك لأحدهم بقرية جنزور بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش - عدد 7 طلقات خرطوش- عدد 3 سيارات) وتبين وجود حفر بعمق (13 مترا تقريبًا)، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وملكيتهم للأدوات المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 6 متهمين مكونين فيما بينهما تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراءات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين الإجرامي.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بشارع السبتیة دائرة القسم، تمكن من ضبط كلا من: "م.ع. د"، 51 سنة، عاطل، "ح.إ. إ"، 24 سنة، فني ألوميتال، م ا إ، 19 سنة، عامل، "م. م. أ"، 35 سنة، عامل حال استقلالھم السیارة رقم "ر ل ل 739"، ماركة شیفرولیة أوبترا مودیل 2010 سوداء اللون ملك وقیادة الأول.

وبتفتیش السیارة عُثر بداخلھا على بدلة غطس، 3 غطس نظارات، قناع أكسجین، مبالغ مالیة 1960 جنیها، 102 دولار أمریكي.